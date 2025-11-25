YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda binlerce dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.