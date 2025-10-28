Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık köyünde Hasan Y.’ye ait kullanılmayan eve yıldırım düştü. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Burçalık köyüne gelerek yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgi aldı.