Bilecik’te bir kadın evinde ölü bulundu, eşinden de haber alınamıyor

Kaynak: İHA
Bilecik’te bir kadın evinde ölü bulundu, eşinden de haber alınamıyor

Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı kadın yatak odasında ölü bulundu.

Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı kadın yatak odasında ölü bulundu. Kadının kocasından da haber alınamadığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi D Blok 4'üncü katta oturan Sibel Güneş adlı kadından Kayseri'de bulunan kızı ve özel gereksinimli okulunda okuyan oğlunun öğretmenleri haber alamayınca, durum 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler okuldaki oğlunun yanına giderek, evin anahtarını aldı. Özel gereksinimli çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babanın telefonları kapalı

Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'i cep telefonundan arayan polis ekipleri şahsın telefonu kapalı olduğundan onu da arama çalışmalarına başladı. Şahsın bugün saat 14.30'da evden ayrıldığı, araçla Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Bilecik'ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Son Haberler
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu
Sevilla'nın yeni teknik direktörünü açıkladı
AKP'li belediye ne yapacağını şaşırdı! Camileri ve okulu satılığa çıkardı
AKP'li belediye ne yapacağını şaşırdı! Camileri ve okulu satılığa çıkardı
İzmir'in Gözdesi: Plaja Gelen Herkes Hayran Kalıyor!
İzmir'in Gözdesi: Plaja Gelen Herkes Hayran Kalıyor!
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde vakalar artıyor!
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde vakalar artıyor!
Bilecik’te bir kadın evinde ölü bulundu, eşinden de haber alınamıyor
Bilecik’te bir kadın evinde ölü bulundu, eşinden de haber alınamıyor