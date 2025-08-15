Bilecik’te bu yol kazaya davetiye çıkartıyor!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

İddiaya göre Söğüt’ün Küre köyü ile Hamitabat köyü arasındaki yol Küre köyü altyapı çalışmaları sırasında kazıldı. Kazılan alanın yolun virajdan çıkılan kör noktasına denk gelmesinin, yolun bozuk olduğunu bilmeyen sürücülere zor anlar yaşattığını ve araçlarına da zarar verdiğini söyleyen vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını ve yapılana kadar da önlem alınarak uyarı levhası konulmasını istediler.

Yolda uyarıcı levha olmamasının kazaya da davetiye çıkarttığını söyleyen vatandaşlar yetkililerden bu soruna acil çözüm bulmalarını ve yolun bir an önce yapılmasını talep ettiler.