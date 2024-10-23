Bilecik’te bulunan BİOSUN Entegre Katı Atık Tesisi ile ilgili skandal iddia

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi tarafından konu ile ilgili açıklama yapılarak Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği tarafından tutulan tutanak da kamuoyu ile paylaşıldı.

Bilecik Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Biosun Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi özel bir firma olup kullanmakta olduğu suyu Bilecik Belediyesi’nden değil, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nden temin etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda Biosun firmasının, hizmet aldığı Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’ne var olan su borcunu ödemediği, aynı zamanda kaçak hat çekerek usulsüz kullanım gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine firma ile ilgili gerekli tutanaklar tutularak su kesme işlemi uygulanmıştır. Ek’te sunulan belge ve dokümanlar gerçekleştirilen işlemlerin tamamen yasalar çerçevesinde olup Biosun firması ile ilgili özel bir nedeni içerisinde barındırmadığını kanıtlamaktadır." denildi.

Hazırlanan tutanakta ise şu ifadeler yer aldı;

“02.10.2024 tarihinde saat 14:06'da Kızıldamlar Köyü mevkiinde BIOSUN Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde yerinde gerçekleştirilen kontrol neticesinde tesise verilen su bağlantı girişinde yapılan kontrollerde aşağıdaki uygunsuzluklar tespit edilmiştir.

Söz konusu alana birliğimizin bilgisi ve onayı olmaksızın BİOSUN yerleşkesine giden hat üstüne branşmanlı kelepçe ve vana bağlantısı yapılarak birliğin bilgisi dışında "HEXAGON Katı Atık Yönetimi" yerleşkesine izinsiz ve usulsüz su alındığı tespit edilmiştir. İzinsiz ve usulsüz olarak alınan suyla ilgili mevcutta su tahsisi ve birlikten litre bazlı pay tahsisi yoktur.

Ayrıca yerinde yapılan incelemelerde kullanılan suyun ölçümünün yapılması amacı ile konulmuş olan 3 adet sayacın su alımı esnasında ölçüm yapmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple mevcut sayaçlar birliğimizin izni ve onayı ile tarafınızca yenilenmelidir. Bu sebeple hattan alınan suyun, ölçüme tabi olmadığından usulsüz su kullanımı statüsünde olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde sayaç öncesinde birliğimize ait hat tahliye borusunun önüne plaka kaynatılıp körlendiği ve körleme ucuna vana+kamlok bağlantı ucu bırakıldığı görülmüştür. Mevcut su alma noktanız hattın projesinde tahliye noktası olup gerektiği hallerde arıza dönemlerinde açılması gerekmektedir. Bu düzeneğin hortum bağlanması için yapıldığı aşikârdır. Bu sebeple yapılan körleme ve küçük çaplı vana montajının sökülmesi ve eski haline getirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan alınan su hiçbir şekilde sayaçtan geçmemektedir.

Hat vanaları sonrasında bulunan basınç kırıcı vanalarına ait basınç saatlerinin patlak olduğu bazı vanaların da üst kontrol pilot bağlantılarının parçalandığı görülmüştür. Mevcut ekipmanlar bu sebeple görevini yerine getirememekte olup yenilenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Orta hatta bulunan vantuzun yan açılı takıldığı görülmüştür. Bu sebeple gönyede olmayan vantuz kürelerinin çalışma imkânı olmadığı tespit edilmiştir.

Ekipmanlar incelendiğinde, Karasu ana isale hattının bölgedeki basınç değerinin 25 atü olduğu; fakat basınç kırıcı öncesinde bu basınca tabi kullanılan ekipmanların bu basınç sınıfına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Ana hat bağlantısının yüksek basınca sahip olduğu ve boru çaplarının büyük çaplı olması sebebiyle tarafınızın hattan ani su alım ve kapatması hallerinde, ana isale hattımıza ters basınç yüklemesiyle koç darbesi oluşturduğu görülmektedir. Bu sebeple, Karasu ana isale boru hattından mevcut koşullarda su almanız, hattı zorladığı tespit edilmiştir.

Ana hat ile yerleşke kolektör hattı bağlantısı arasına kapatma vanası, pislik tutucu, sabit debi ayarı için iğne vana ve debimetre monte edilmesi gerekmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple anlık debi (lt/sn) değerinin üstünde bir debi çekilerek hattın zorlanmaması için limitlendirilmesi gerektiğinden bu ekipmanlara ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir."