Bilecik’te bulvar üzerindeki yol çizgileri yenileniyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Abdülhamithan Bulvarı üzerinde bulunan yol çizgileri boyanarak yenileniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik genelinde yapılan çizgi boya yenileme çalışmaları devam ettiği ve boyanan alanların korunması amacıyla yollara duba bırakıldığı belirtildi.

Sürücülerin dubalara dikkat etmeleri, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları uyarısı yapılan açıklamada, “Kazaların önlenmesi ve güvenli sürüş için hassasiyet gösterelim” denildi.