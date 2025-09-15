Bilecik’te çaya zam geldi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te kahvehanelerde satılan çaya zam yapıldı. Bilecik merkez ve merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası'na yaptığı zam talebi kabul edilerek kahvehanelerde satılan çay ücretinde artış yapıldı.

Çay satışı yapan esnafların artan maliyetleri gerekçe göstererek talep ettiği zam kabul edilerek Bilecik ve merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde 10 TL’den satılan çay ücreti 12,5 TL’ye yükseltildi.

Yapılan zam ile ilgili açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri Harun Dilek, artan maliyetlerden dolayı Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarının 2,5 TL zam ile 10 TL'den 12,5 TL’ye yükseltildiğini söyledi.