Bilecik’te çaya zam geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te çaya zam geldi

Bilecik’te kahvehanelerde satılan çaya zam yapıldı. Bilecik merkez ve merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası'na yaptığı zam talebi kabul edilerek kahvehanelerde satılan çay ücretinde artış yapıldı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te kahvehanelerde satılan çaya zam yapıldı. Bilecik merkez ve merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası'na yaptığı zam talebi kabul edilerek kahvehanelerde satılan çay ücretinde artış yapıldı.

Çay satışı yapan esnafların artan maliyetleri gerekçe göstererek talep ettiği zam kabul edilerek Bilecik ve merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde 10 TL’den satılan çay ücreti 12,5 TL’ye yükseltildi.

Yapılan zam ile ilgili açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri Harun Dilek, artan maliyetlerden dolayı Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarının 2,5 TL zam ile 10 TL'den 12,5 TL’ye yükseltildiğini söyledi.

Son Haberler
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var