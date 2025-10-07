Bilecik’te CHP Gölparfest’i yargıya taşıyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisi son toplantısında gündem dışı olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü İsmail Hakkı Elmas, geçtiğimiz aylarda Pelitözü Gölpark’ta yapılan Gölparkfest’te yaşanan konuları yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Hakkı Elmas ve Serdar Yavuz imzası ile İl Özel İdaresi tarafından cevaplandırılmak üzere Gölparkfest ile ilgili soru önergesi verilmiş ve önergede düzenlenen festivalde yetkisiz kişiler tarafından festivale gelen esnaflardan bağış adı altında yer ücreti alındığı ile festivali düzenleyen organizasyon firması hakkında bir takım sorular yöneltilmişti.

İsmail Hakkı Elmas, kendilerine İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sevinç imzası ile gönderilen yazılı cevabın bilgi yönünden yetersiz, usule de aykırı olduğunu iddia etti. Elmas ayrıca verilen yazılı cevabın sadece CHP grubunun değil tüm İl Genel Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi için mecliste okunması gerektiğini savundu.

İl Genel Meclis Üyesi Elmas, konuyu bu noktadan sonra yargıya taşıyacaklarını ve bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.