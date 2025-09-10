Bilecik'te CHP'nin 102. kuruluş yılı kutlandı

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

CHP’nin kuruluşunun 102. yılı nedeni ile CHP Bilecik İl Örgütü tarafından Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bayırköy Belde belediye Başkanı Aykut Dilsiz birer konuşma yaptılar.

Belediye başkanlarının konuşmalarının ardından kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İL Başkanı Ali Özdemir yaptığı konuşmada, partisinin İstanbul İl Kongresinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulunurken baskıların kendilerine yıldırmayacağını söyledi.

Özdemir konuşmasında, “İktidarın bu hukuksuz uygulamaları tüm vatandaşlarımızı kaygılandırıyor. CHP bir siyasi parti olmaktan öte, ülkesine, demokrasisine sahip çıkan her Türk vatandaşının toplanma yeri haline geliyor. Korktukları CHP’nin iktidar yürüyüşü, baskılarla daha da büyüyerek zafere yaklaşıyor. Yaptıkları her türlü adaletsizlik, halk iradesi olarak karşılarına çıkıyor.

Barikatlar yolumuzu, sirenler sesimizi kesemiyor. Her geçen gün direncimiz partimizin örgütlü mücadelesinin dışına taşıyor. Kolektif bir halk mücadelesi haline geliyor. Onlar “ak” ismiyle ülkeyi kararttıkça, ışığımız bu ülkenin sokaklarını, yollarını aydınlatmak için daha da çoğalıyor.” dedi.

İl Başkanı Ali Özdemir’in konuşmasının ardından fotoğraf çekimi ile Cumhuriyet Meydanındaki program sona erdi.