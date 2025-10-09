Zemzemiye Köyü’nde Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı’nın katılımıyla yem bitkisi tohumu dağıtım programı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, yüzde 50’si Söğüt Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından desteklenen toplam 24 bin 575 kilogram yem bitkisi tohumu, 58 çiftçiye ulaştırıldı. Programa Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Çiftçiler, yapılan desteğin üretime katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Yayabaşı, programda yaptığı konuşmada, "Dağıtılan tohumların üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.