Bilecik’te çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Burçalık köyünde çıkan yangın Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

yangin-3.jpg

Burçalık köyünde yangın ihbarı alan Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alan ekipler alanda soğutma çalışması başlattı.

yangin.jpg

yangin-2.jpg

Yangın haberini sosyal medya hesabından duyuran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yangına hızlı müdahale ederek büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Geçmiş olsun Pazaryeri. Burçalık köyümüzde çıkan yangın biraz stres yaptırd bize . Maşallah belediye itfaiye ekiplerimiz başarılı bir çalışma ile yangını söndürdü. Yoksa bu rüzgarın etkisiyle devam etseydi Allah korusun çok üzülürdük. Başarılarınız daim olsun Pazaryeri Belediye İtfaiye ekibi.” dedi.

