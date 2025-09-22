Bilecik'te çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in merkeze yakın Tavşan Tepe Villaları Mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopterde havadan destek verirken, yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ve evlere sıçramadan söndürülmesi ile büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.