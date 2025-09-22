Bilecik'te çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Bilecik’te Tavşan Tepe Villaları mevkisinde evlere yakın bir noktada çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in merkeze yakın Tavşan Tepe Villaları Mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi.

1-001.jpg

2-001.jpg

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopterde havadan destek verirken, yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

3-002.jpg

4.jpg

Öte yandan ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ve evlere sıçramadan söndürülmesi ile büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Son Haberler
Bilecik İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
Bilecik İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
Suç örgütü liderinden bir garip savunma!
Suç örgütü liderinden bir garip savunma!
Mourinho'dan Fenerbahçe iddialarına cevap! Perde arkasında yaşananları anlattı
Mourinho'dan Fenerbahçe iddialarına cevap! Perde arkasında yaşananları anlattı
Bilecik'te çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Bilecik'te çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Atatürk büstüne çirkin saldırı
Atatürk büstüne çirkin saldırı