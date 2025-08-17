Bilecik’te çocuklara 112 ve güvenlik eğitimi verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik anlayışı kapsamında geleceğin teminatı çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Anaokulu ve Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu "nu ziyaret ederek minik öğrencilere polislik mesleğini tanıttı, güvenlik bilinci aşılandı. Gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara Toplum Destekli Polislik (TDP) Hizmetleri, polislik mesleği, 112 Acil İhbar Hattı'nın kullanımı ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi. Renkli ve eğitici sunumlarla desteklenen bilgilendirme faaliyetinde miniklerin merak ettikleri sorular da polisler tarafından yanıtlandı. Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek güvenlik konusunda bilinçli bireyler olmalarının önemi vurgulandı.

Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz "Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında çocuklarımızla erken yaşta güvenlik bilincini paylaşmak ve polislik mesleğini tanıtmak bizler için büyük bir sorumluluk. Güvenli yarınlar, bilinçli nesillerle mümkündür" dedi.