YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerinde kalan minik öğrenciler, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi.
Can dostlarımızla buluşan küçük çocuklar, getirdikleri mamaları kedi ve köpeklere vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca yapılan gezi programında 800’e yakın öğrenci, sokak kedileri ve köpekleriyle bir araya geldi.
Tesis görevlilerine merak ettikleri soruları soran çocuklar, kedi ve köpeklerin kaldığı bölümleri gezerek bilgi aldı.