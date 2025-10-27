YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı açıklandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kuruluş ve Kurtuluş’un Şehri Bilecik’te de Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanacak.

28 Ekim 2025 Salı günü başlayacak etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 15.00 Cumhuriyet Sergisi, saat 15.30 'Cumhuriyet Demek... Temalı Anı Duvarı Etkinliği vatandaşlarla buluşurken aynı gün saat 16.00 Bi'Kahve Bi'Müzik açık hava konserleri düzenlenecek.

28 Ekim Salı günü saat: 19:30’da ise Cumhuriyet meydanında bir araya gelecek binlerce Bilecikli, ellerinde meşalelerle birlikte fener alayına katılacak.

‘’Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Birlikte Yaşayalım’’ sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ayrıca 28 Ekim Salı günü saat: 20:30’da Madrigal konseri gerçekleştirilecek.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bilecik’in Cumhuriyet için tek yürek olacağı programlara tüm halkımız davetlidir.” denildi.