YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.

Cumhuriyetin ilanın 102. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından bugün Atatürk Parkında saat 15.00 Cumhuriyet Sergisi, saat 15.30 'Cumhuriyet Demek...' Temalı Anı Duvarı Etkinliği, saat 16.00 Bi'Kahve Bi'Müzik Açık Hava Konserleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19.30 Fener Alayı ve saat 20.30 Madrigal Konseri düzenlenecek.

29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyetin ilanın 102. yılı Şeyh Edebali Üniversitesi stadında düzenlenecek resmi tören ile kutlanacak.