YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te üç yıllık emek, azim ve teknoloji dolu bir yolculuğun ardına DENEYAP atölyelerinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı iş birliğinde yürütülen DENEYAP Türkiye Programı kapsamında, 46 öğrenci mezuniyet diplomalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci’den alarak DENEYAP Türkiye ailesine katıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci birer konuşma gerçekleştirdi.

Ardından öğrencilere Müdürler Demir ve İgdeci tarafından diplomaları verildi.

Mezuniyet törenine Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci ile öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.