Bilecik’te “Doğadan Biyoteknoloji Laboratuvarına” projesi hayata geçirildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen “Doğadan Biyoteknoloji Laboratuvarına” projesine ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve üniversitenin akademik katkılarıyla desteklenen proje, başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 24 biyoloji öğretmeni, proje süresince hem saha çalışmaları hem de laboratuvar uygulamalarıyla biyoteknoloji alanında kapsamlı bir eğitim aldı. Etkinlikler, Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOTEKMER) laboratuvarlarında yoğun bir program eşliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ilk olarak Çukurören Köyü’nde coğrafi işaretli Çukurören Biberi (Capsicum annuum) üzerine saha gözlemleri yaptı. Ardından BİYOTEKMER’de DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), agaroz jel elektroforezi ve antibiyogram testleri gibi modern biyoteknoloji yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitimler; akademisyenler Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aptullahoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Damla Yüksel Küskü, Öğr. Gör. Dr. Osman Türkyılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Özge Kaygusuz İzgördü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin İzgördü tarafından verildi. Akademisyenler, öğretmenlere bilimsel bilgi ve deneyim kazandırmanın yanı sıra, biyoteknoloji konularının sınıf ortamına aktarılmasına yönelik pedagojik katkılar da sundu.

Projenin sonunda, gerçekleştirilen uygulamalar görsel materyallerle belgelendi ve öğretmenlerden biyoteknolojiye yönelik ders planları hazırlamaları istendi. Katılımcıların, edindikleri bilgi ve becerileri öğrencilerine aktararak binlerce gence ulaşmaları hedefleniyor. Ayrıca proje, üniversite-eğitim iş birliğinin toplumsal faydaya yönelik güçlü bir örneğini oluşturdu. Katılımcılar, proje sürecinden büyük memnuniyet duyduklarını ve edindikleri deneyimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade ettiler.