YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesinden bir kez daha başkan yardımcıları ve başkan yardımcısı sekreterleri adına para talep edenlere itibar edilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Bilecik Belediyesinden yapılan daha önceki uyarılara rağmen dolandırıcılar aynı yöntem ile vatandaşları dolandırmak için aramalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda yeniden Bilecik Belediyesinin başkan yardımcıları ve başkan yardımcısı sekreterleri adına aramalar yapılarak para talep edildiği bilgisi alınması üzerine yeni bir uyarı yapıldı.

Bilecik Belediyesinden yapılan uyarıda “Belediyemiz başkan yardımcıları ve başkan yardımcısı sekreterleri adına; sizleri arayarak para, bağış gibi maddi taleplerde bulunan dolandırıcılara lütfen itibar etmeyiniz. Belediyemizin vatandaşlarımızdan hiçbir zaman telefon yoluyla para talep etmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm halkımıza önemle duyurulur.” denildi.