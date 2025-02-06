Bilecik’te dolmuş ücretlerine zam geldi

Bilecik /Serhat Kaya

Bilecik Belediye Meclisi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Hatay’da olmasından dolayı Meclis 1. Başkanvekili Necin Tan Başkanlığında toplandı.

Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan şehir içi dolmuş ücretlerinin arttırılması ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. AK Parti, MHP ve Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Buket Köse’nin çekimser kaldığı oylamada rapor CHP’li Meclis Üyelerinin oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Buna göre yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi;

Şehir İçi Normal

Tam: 25,00 TL

Öğrenci: 20,00 TL

Yüksek Hızlı Tren İstasyonu

Tam: 30,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

Yeni Otobüs Terminali

Tam: 30,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

Gölpark

Tam: 30,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

Küplü Köyü

Tam: 28,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

Başköy Köyü

Tam: 28,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

Gülümbe Köyü

Tam: 28,00 TL

Öğrenci: 25,00 TL

H6 Hattı (Okullar Bölgesi)

Tam: 23,00 TL

Öğrenci: 18,00 TL

Osmangazi Mahallesi TOKİ’den Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Yeni Otobüs Terminali’ne gidiş-dönüşlerde, ayrıca Başköy ve Küplü Köyü’nden İstasyon Mahallesi’ne gidiş-dönüşlerde şehir içi normal tam ve öğrenci tarifeleri uygulanacak.

Diğer yandan yeni ücret tariflerinin valilik onayından sonra geçerliği olacağı öğrenildi.