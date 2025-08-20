Bilecik’te düzenlenecek ‘Karanlık Gökyüzü Etkinliği’ programı belli oldu

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Harmankaya Kanyonunda Temmuz ayı sonunda yapılması planlanan ancak Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 4 gün süren ve büyük bir alanda etkili olan orman yangınları nedeni ile Ağustos ayına ertelenen ‘Karanlık Gökyüzü Etkinliği’nde etkinlik programı belli oldu.

Daha önce 25-27 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği duyurulan ancak Bilecik’teki orman yangınları nedeni ile 22-24 Ağustos tarihlerine ertelenen ‘Karanlık Gökyüzü Etkinliği’ne artık sayılı günler kaldı. Programında belli olduğu etkinlikte katılımcıları, teleskopla gözlem, astrofotoğrafçılık atölyeleri, bilim atölyeleri ve doğa yürüyüşü etkinlikleri bekliyor.

Katılımcılarına doğanın kalbinde, yıldızların altında unutulmaz bir deneyim yaşatacak etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, resmi siteden detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabiliyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilecik Valiliği, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Yenipazar Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın katkılarıyla düzenlenecek olan etkinlik programı ise şu şekilde belirlendi;