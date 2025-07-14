Bilecik’te düzensiz göçe yönelik denetimler sürüyor

SERHAT KAYA – BİLECİK /YENİÇAĞ

Bilecik’te Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin arttırılması adına, Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

18 noktada; 21 ekip, 84 personel ile icra edilen uygulamada, 594 şahıs ve 401 araç sorgulandı. 9 işyeri, 6 terminal, 6 metruk bina kontrol edildi.

Huzur uygulaması ile ilgili olarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi sürdürüyoruz.” denildi.