Bilecik’te emekli çığlığı! “Geçinemiyoruz, adalet istiyoruz!”

SERHAT KAYA-BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te, DİSK Emekli-Sen ve Tüm Emekliler Sendikası, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının netleşmesi üzerine Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Emekliler, “Geçinemiyoruz!” diyerek ekonomik koşullara isyan etti. “Kaynak var, zam yok. Hakkımız var, tanıyan yok. Adalet yoksa, sendikamız var!” başlığıyla yapılan açıklamada, 16 milyon emeklinin ekonomik pastadan aldığı payın her geçen yıl azaldığı vurgulandı. Enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, zam sonrası emekli maaşlarının açlık sınırının binlerce lira altında kalacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TÜİK, Temmuz ayında aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 enflasyon oranı açıkladı. Ancak bu oranlar, gerçek enflasyonu yansıtmıyor. 2025’in ilk altı ayını kapsayan enflasyon oranıyla emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu. En düşük emekli maaşı, hazine katkısıyla 14.469 TL iken, açlık ve yoksulluk sınırı hızla artıyor. Zam sonrası maaşlar yine açlık sınırının çok altında kalacak. 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi, açlığa mahkûm ediliyor. İktidar, ‘Kaynak yok, enflasyona ezdirmedik’ diyor, ancak biz emekliler geçinemiyor, barınamıyor, beslenemiyoruz. İnsanca yaşam için seyyanen zam talep ediyoruz. Emeklilerin sayısı artarken, ekonomik pastadan aldığımız pay küçülüyor. Eğer payımız sayımıza orantılı artsaydı, bugün 30 bin liranın altında emekli maaşı olmazdı. DİSK Emekli-Sen olarak açlığa, yoksulluğa ve sefalete boyun eğmeyeceğiz. İktidarın sınıfsal tercihleri, emeklilere açlığı dayatıyor. Kaynak sarayda, makam araçlarında, sermayeye verilen teşviklerde, faizlerde ve NATO’ya ayrılan bütçede! Emekliler olarak hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz ve dayatılan sefalet yaşamını kabul etmeyeceğiz.”