Bilecik'te Emniyet Müdürü değişti

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Il Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile merkeze alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener atandı.
GÖKALP ŞENER KİMDİR?
1973 Giresun doğumludur.
İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır.
1988 yılında Ankara Polis Koleji’ne girmiş, 1996 yılında Polis Akademisi’nden mezun olmuştur.
1996-2004 Trabzon, 2004-2008 Batman, 2008-2014 Kayseri, 2014-2015 Koruma Daire Başkanlığı, 2015-2021 Asayiş Daire Başkanlığı, 2021-2023 yılları arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış, 01.08.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Gökalp Şener evli ve 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.