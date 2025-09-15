Bilecik’te Emniyet teşkilatından Müdür Yılmaz’a veda yemeği

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, geçtiğimiz gün yayınlanan atama kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmıştı. İl Müdürü Yılmaz onuruna Polis Evi’nde veda yemeği düzenlendi.

Bilecik’te Emniyet Müdürlüğü teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’a düzenlenen yemek ile veda etti.

Düzenlenen veda yemeğine, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz ile birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri/Amirleri, Birim Amirleri ve aileleri katıldı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz’a yemeğin ardından gecenin anısına İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve eşleri tarafından hediye takdim edildi.