Bilecik’te eski devlet hastanesinin yıkım çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İHA
Bilecik'te yıllardır atıl durumda bulunan eski Devlet Hastanesi'nin yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkım sürecini yürüten firma yetkilileri, çalışmalar sırasında çevre güvenliğinin ön planda tutulduğunu ifade etti. Yerine Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılacak olan yeni psikiyatri servisi, bölgedeki ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında hem yataklı servisler hem de poliklinik hizmetleri sunulacak.

Yetkililer, modern tıbbi donanımlarla donatılacak psikiyatri servisinin uzman hekim kadrosuyla bölge halkına hizmet vermesinin planlandığını belirtti. Ayrıca, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı bildirildi.

