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Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  

Bilecik'te ablasının anahtarı almadan dışarı çıkması sonucu evde kilitli kalan 5 aylık bebek kurtarıldı.  

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:11
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Bilecik'te evde mahsur kalan bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
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Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı.

Ablasının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 aylık çocuğu eve balkondan girerek kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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