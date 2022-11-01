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Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ilk olarak yol kenarındaki su kanalına çarptı, ardından taklalar atarak kanala devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 03:12
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Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü Mahir Koparan (33) ilçe girişinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan kanala çarptı. Ardından takla atarak kanala devrilen araçtaki sürücü Mahir Koparan ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mesut G. ve Denizhan D. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mahir Koparan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. 2 yaralı ise Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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