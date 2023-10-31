Bilecik’te feci kaza: 2 yaralı

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki aracını çıkarmak için geri manevra yapan S.K yönetimindeki 11 ABF 232 plaka otomobile Yediler Kavşağı istikametinden Diş Hastanesi istikametine kendi şeridinde seyir halinde S.E. idaresindeki 54 AFJ 664 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet devrilirken, sürücü S.E. ve yolcu olarak O.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.