Bilecik'te feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adliye otoparkı girişinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden adliye otoparkına dönüş yapmak isteyen Musa Ö. idaresindeki 34 MCT 564 plakalı otomobile, aynı istikamette arkasında seyir halindeki Eren Talha Ş. idaresindeki 34 HMB 796 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Eren Talha Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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