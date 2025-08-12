Bilecik’te Geleneksel Gölpazarı Panayırı başlıyor

Bilecik / Serhat KAYA

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde her yıl düzenlenen Geleneksel Panayır Etkinlikleri bu yılda düzenlenecek.

Gölpazarı’nda her yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen panayıra Bilecik ve çevre illerden birçok vatandaş geliyor. Gölpazarı Belediyesi tarafından organize edilen panayırda giyim ve tuhafiye satış alanları, yiyecek-içecek alanları, lunapark gibi vatandaşların alış verişini yapması ve eğlenmesini sağlayacak birçok alan bulunuyor.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, “5 gün boyunca alışverişe, eğlenceye ve panayır coşkusuna doyacağız. Esnaflar için kayıtlarımız devam ediyor. Yerinizi ayırtmak için vakit kaybetmeyin” denildi.