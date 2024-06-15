Bilecik’te göletlere girilmesi yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te göletlere girilmesi yasaklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların serinlemek için gölet ve sulama kanalı gibi yerlere girmeleri yasaklandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gölet ve sulama kanalı gibi yerlere girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık yaptığı açıklamada vatandaşların serinlemek amacıyla gölet gibi yerlere girilmesine yasak getirildiğini duyurdu. Kaymakamlık, yasağa uymayanlara idari işlem yapılacağını belirtti.

Pazaryeri Kaymakamlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘'İklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak gibi maksatlarla ilçe sınırları içerisinde geçen, akarsu ile gölet, regülatör, sulama göletleri, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Emre aykırı davranışta bulunanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari işlem uygulanacaktır''

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