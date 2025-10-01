Bilecik’te Güzel Market'e artık açılmamış ve etiketli giysiler bırakılabilecek

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıllardan bu yana vatandaşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesini sağlayan Güzel Market, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi’nden yapılan bilgilendirici açıklamada Güzel Markete artık kullanılmamış, ambalajı içinde ve etiketli ürünlerin bırakılabileceği belirtildi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; ‘’Güzel Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu anlamlı çalışmada sizler de katkılarınızla yer alabilirsiniz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temiz, güvenli ve sağlıklı ürünler ulaştırabilmek amacıyla, Güzel Market’te artık yalnızca ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetler Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Güzel Market’te kabul edilecektir.’’ denildi.

KULLANILMIŞ GİYECEKLER GİYSİ KUMBARASINA ATILABİLECEK

Açıklamada ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından geri dönüşüm anlamında faydalı çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, ‘’Belediye Başkanlığımız tarafından geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl itibariyle tüm mahallelerimize giysi kumbaraları yerleştirildi. Kullanılmış ya da ikinci el giysilerinizi ise belirlenen giysi kumbaralarına bırakabilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz’’ ifadeleri kullanıldı.