Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı

Bilecik’te Hamsu köprüsünün tadilat çalışmaları, öğle saatlerinde tadilat yapılacak bölümün trafiğe kapatılması ile başlamıştı. Çalışmaların başladığı esnada köprünün altında bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

SERHAT KAYA / BİLECİK

Bilecik’te Hamsu köprüsünün tadilat çalışmaları, öğle saatlerinde tadilat yapılacak bölümün trafiğe kapatılması ile başlamıştı. Çalışmaların başladığı esnada köprünün altında bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Hamsu köprüsünde tadilat çalışmaları köprünün altında kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu olaylı başladı. Dumanları gören Karayolları çalışanları durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi.

Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Karayolları ekipleri çalışmalarına devam etti.

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