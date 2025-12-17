SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün trafikte can kayıplarını önlemek, farkındalığı yükseltmek için il merkezinde motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler yaptıkları denetimlerde kask ve koruyucu ekipmanların tam olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yapılan kontrollerde eksikliği bulunan sürücüleri hem bilgilendiriyor hem de ilgili işlemleri uyguluyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenli bir yolculuğun temeli, kurallara uyan ve bilinçli sürücülerdir. Unutma, kendini korumak elinde. Ekipmanını tam kullan, yolda güvenle ilerle." denildi.