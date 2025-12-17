SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün trafikte can kayıplarını önlemek, farkındalığı yükseltmek için il merkezinde motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimleri devam ediyor.

Bilecik’te hayat kurtaran denetim! - Resim : 1

Ekipler yaptıkları denetimlerde kask ve koruyucu ekipmanların tam olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yapılan kontrollerde eksikliği bulunan sürücüleri hem bilgilendiriyor hem de ilgili işlemleri uyguluyor.

Bilecik’te hayat kurtaran denetim! - Resim : 2

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenli bir yolculuğun temeli, kurallara uyan ve bilinçli sürücülerdir. Unutma, kendini korumak elinde. Ekipmanını tam kullan, yolda güvenle ilerle." denildi.

Bilecik’te hayat kurtaran denetim! - Resim : 3