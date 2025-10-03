Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik’te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katılımıyla Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katılımıyla Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, hayvan haklarının gözetilmesi ve bu kapsamda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Sözer, hayvanların yaşam hakkının korunmasının önemine dikkat çekerek, ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

Son Haberler
Kışın gizli silahı: Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu