Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katılımıyla Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, hayvan haklarının gözetilmesi ve bu kapsamda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Sözer, hayvanların yaşam hakkının korunmasının önemine dikkat çekerek, ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmasının gerekliliğini vurguladı.