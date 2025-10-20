YENİÇAĞ - Bilecik / Cem Çevik - Serhat Kaya

CHP 39. Olağan İl Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede yapılan seçimin ardından yeni il başkanı da belli oldu.

CHP’nin Olağan İl Kongresinde mevcut Başkan Ali Özdemir ile önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu İl başkanlığı için yarıştı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kongrede gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.

Saat 17:00 olması ile sandık açılarak oyların sayımına geçildi. Yapılan seçimde geçerli oyların 149’unu alan mevcut Başkan Ali Özdemir güven tazeleyerek yeniden CHP Bilecik İl Başkanı seçildi. Berna Pamukçu ise 39 oy aldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 193 kayıtlı delegenin 189’u oy kullandı.