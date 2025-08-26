Bilecik’te iki ilçeyi etkileyen Karasu hattındaki arızadaki son durum açıklandı

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in birçok ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Karasu hattında meydana gelen arıza sonucu Söğüt ve Pazaryeri ilçelerine su verilemedi. Bunun üzerine Pazaryeri ilçesindeki depolarda su kalmaması nedeni ile ilçede su kesintileri yaşanırken, Söğüt’te ise yerel kaynaklardan depolara takviye yapılmıştı.

Söğüt Belediyesinden hattaki arızanın son durumu ile ilgili yapılan açıklamada Karasu Birliği tarafından arızanın kesin olmamakla birlikte 24 saat içinde giderileceği bilgisinin verildiği duyuruldu.

Söğüt Belediyesinden verilen bilgide; “Karaköy mevkiinde meydana gelen Karasu hattının ana şebekesindeki arızayı yerinde inceledik. Karasu Birliği tarafından aktarılan bilgiye göre, arızanın kesin olmamakla birlikte 24 saat içerisinde giderilmesi beklenmektedir.

Bu süreçte bizler, ilçemizi susuz bırakmamak için alternatif kaynaklarımızdan su vermeye devam ediyoruz. Ancak hem mevcut suyumuzun israf edilmemesi hem de depolarımızın dolması için;

Gece saat 01:00 ile sabah 07:00 arasında yeniden su kesintisi uygulanacaktır.

Siz değerli hemşehrilerimizin suyu tasarruflu ve dikkatli kullanması bu süreçte büyük önem taşımaktadır.

Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz.” ifadelerine yer verildi.