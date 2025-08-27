Bilecik’te iki ilçeyi etkileyen Karasu hattındaki su arızası giderildi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’te üç gün önce başlayan Karasu hattındaki arızanın tamamen giderildiği öğrenildi.

Bilecik ve birçok ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayan Karasu içme ve kullanma suyu hattında üç gün önce meydana gelen arıza Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde su kesintilerine yol açmıştı. Bu süreçte Pazaryeri ilçesindeki depolarda su kalmaması nedeni ile sular kesilmiş, Söğüt’te ise yerel kaynaklardan depolara su takviyesi yapılmasına rağmen sat 01:00 ila 07:00 arasında su kesintisi uygulanmıştı.

Söğüt Belediyesinden su arızası ile ilgili yapılan son açıklamada Karasu hattı Karaköy mevkiinde meydana gelen ana şebeke arızasının giderilerek su temininin normale döndüğü duyuruldu.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Karaköy mevkiinde Karasu hattında meydana gelen ana şebeke arızası giderilmiş olup ilçemize su temini normale dönmüştür. Bu süreçte yaşanan kesintilerde göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve tasarruf hassasiyeti için her birinize teşekkür ederiz. Suyumuzu her zaman olduğu gibi dikkatli ve tasarruflu kullanmaya devam etmenizi rica ediyor, sağlıklı günler diliyoruz.” denildi.