Bilecik’te İl Özel İdaresine alınan beden işçileri büroda mı çalıştırılıyor? CHP’li İl Genel Meclis Üyesi gündeme getirdi

BİLECİK / SERHAT KAYA

İl Genel Meclisinin Haziran ayı 2. toplantısı Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında yapıldı. Toplantının sonunda gündem dışı söz alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Serdar Yavuz, İl Özel İdaresine beden işçisi olarak alınan ancak asli görev yerlerinde çalıştırılmadıklarından İdarenin asfaltlama çalışmalarında da aksaklığa neden olduğu iddia edilen konuyu gündeme taşıdı.

Serdar Yavuz, “4 ay sürdü birilerini aldık. Operatör, şoför bunlar ayrı. Haricen 10 veya 12 tanede beden işçisi alındı diye biliyoruz. Şu anda Yenipazar’da asfalt çalışması oluyor. Normal kazılan yerlere yama çalışması yapılıyor. Ama kürekçi olmadığından ufak çukurları es geçiyorlar. Aldığımız duyumlara göre beden işçisi olarak alınan arkadaşlar bürolarda görevlendirilmiş. 800 kişi başvurmuş. Sadece seçilmişlerin kardeşleri nedense işe alınmış. Bunlar birde beden işçisi olarak işe alınmış. Bunlarla ilgili zaten bize bir açıklama yapılmıyor. Ben daha öncede gündeme getirmiştim bunu. Alınacaklar keşke burada mevsimlik işçiler var bunlardan alınsaydı. Alınanlarında gerekli yerlerde görevlendirme yapılmadığını duyuyoruz. Ayrıca alınanların güvenlik soruşturmasında bir sıkıntı çıktığı dedikodusu dolaşıyor. Bununla ilgili meclise bir açıklama yapılsın. Gündeme alınsın bu konu bir araştırma komisyonu kurup araştıralım” dedi.

Ayrıca asfaltlama çalışması yürütülen ilçelerde işleri hızlandırmak için şantiyeler kurulmasına rağmen halen 11’den önce asfaltlama çalışmasına başlnamadığını da iddia eden Yavuz, günün 3 saatinin çalışılmadan geçildiğini de iddia etti. Yavuz bu konu ile ilgili de, “Biz ilçelere şantiyeler kurduk. Fakat hala 11’den önce asfalt çalışması oralarda başlamıyor. 11’de başlıyor, 12’de mola veriyorlar sonrada 5’te mesai bitecek diye 4’te çıkıyorlar. Yani günün 3 saati çalışılmıyor. Ondan sonra biz hiçbir yeri yetiştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Serdar Yavuz’un iddialarının ardından söz alan İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanvekili Orhan Uğur ise, “Gündeme alınsın, İl Genel Meclis Üyeleri olarak araştırma komisyonuna sevk edelim. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Vali beyinde talimatı kürekçi olarak çalıştıracağız dedi ama görüyoruz ki aşağıda arkadaşlarımız oturuyor. Büyük bir sıkıntı Özel İdare için” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclis Üyelerinin konu ile ilgili görüşlerini paylaşmasının ardından Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş da, “İdare bir çalışma yapsın. Meclisin çalışma süresi içerisinde sunum yapsın. Sunum neticesinde komisyon kurulacaksa komisyon kurulsun. Araştırmalar yapılsın. Ona göre meclise getirilsin. Bu şekilde bir sonuç almaya çalışalım” dedi.

Ardından Serdar Yavuz’un sözlü önergesi Meclis Üyelerinin oy birliği ile gündeme alındı. İl Özel İdaresi yetkililerinin Meclisin çalışma süresi içinde Meclis Üyelerini bilgilendirmesine ve bilgilendirme sonucuna göre konun değerlendirilmesine karar verildi.