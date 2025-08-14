Bilecik’te İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi

2025 Aile Yılı kapsamında, toplumsal hafızamızın taşıyıcısı ve kültürel değerlerimizin aktarıcısı olan kıymetli büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in katılımıyla İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki güncel sorunları ile ihtiyaçlarının sahadan dinlendiği çalıştayda, illere özgü çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.

Elde edilen bulgular, Ekim ayında gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şurası’nın temelini oluşturacak ve yaşlılara yönelik kanıta dayalı, hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yaşlılarımızın tecrübe ve irfanı, geleceğimize ışık tutmaya devam edecektir.” denildi.

whatsapp-gorsel-2025-08-14-saat-14-50-02-a9b89a0f.jpg

whatsapp-gorsel-2025-08-14-saat-14-50-02-c442fe69.jpg

