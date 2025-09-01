Bilecik’te ilk olacak! Otomobil meraklıları bu haber sizin için

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

BİLECİK KAMUOYUNA ÖZEL; KAMPANYALAR, LANSMAN FİYATLARI VE DİĞER AVANTAJLAR SAĞLANACAK

Bilecik’te çok sayıda markanın katılımı ile birçok modelin sergileneceğini belirten Volkan Dizen; organizasyonda binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar ve aynı zamanda son dönemde oldukça ilgi çeken elektrikli otomobil marka ve modellerinin de yer alacağını, 3 gün sürecek organizasyon boyunca otomotiv tutkunları ve tüketiciler için özel kampanyalar, lansman fiyatları ve diğer bazı avantajların da uygulanacağını belirtti.

OTO SHOW BİLECİK’E ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Dizen yaptığı açıklamanın devamında; “Bilecik’te ilk kez gerçekleşecek bu organizasyon şehre önemli katkılar sağlayacak. Bilindiği üzere vatandaşlarımız farklı marka ve modelleri görmek için yol yapmakta ve zaman harcamaktadır. Bu organizasyon ile; birçok marka Bilecik kamuoyunun ayağına gelerek onlara güzel bir hizmet sunulacak. Bilecik halkına böylece çeşitli marka ve modelleri tek noktadan mukayese etme imkanı sağlanacak. Organizasyonun otomotiv sektörü ekonomisine katkı sağlayacağının yanı sıra bölgede sektörel yatırımların da önünü açacağına inanmaktayız. Otomotiv tutkunları ve satın almaya yönelik ihtiyaç sahipleri için güzel bir 3 gün geçmesini, markaların bu organizasyona özel kredi imkanları ve kampanyalarından Bilecik ilimiz halkının yararlanmasını dilerim“ dedi.