Bilecik’te İlköğretim Haftası nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik’te 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.
Törene Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.