Bilecik’te iş fırsatı! Şartları belli oldu

SERHAT KAYA - BİLECİK/ YENİÇAĞ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Açık Cezaevine, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 46 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden, Adalet Bakanlığı’nın “İş Başvuru” kategorisi aracılığıyla kabul edilecek. Alım, Türkiye genelinde farklı kadrolar için toplam 3.500 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli pozisyonlarını kapsıyor.

Gölpazarı Açık Cezaevi için belirlenen 46 personel alımı, bu kapsamda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları arasında, 2024 KPSS sınavından en az 70 puan (P3, P93, P94) almış olmak yer alıyor. İnfaz ve koruma memuru pozisyonları için adayların 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olması, yani 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bu pozisyon için boy-kilo endeksi şartı aranıyor. Diğer kadrolar için detaylı koşullar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanan ilan metninde yer alıyor. Adayların yalnızca tek bir unvan ve tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceği belirtildi.