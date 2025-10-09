YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Bilecik İş Kurumu İl Müdürü Üzeyir Yıldırım ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yeni dönem İşkur Gençlik Programı protokolünü imzaladılar.

İmza töreninin ardından İşkur İl Müdürü Üzeyir Yıldırım programın detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Müdür Yıldırım yaptığı açıklamasında, “Malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla genişletildi. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine bu yıl 150 bin öğrenciye ulaşacak.

İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek. Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5.415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise yaklaşık 15.162 TL kazanabilecek. Ayrıca, program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.” dedi.

Yıldırım açıklamasının devamında, “Bugün Sayın Rektörümüz ile bir araya gelerek protokolümüzü imzaladık, hızlıca gerekli adımları atarak öğrencilerimiz için gereken neyse yapacağız. Bu kapsamda öğrencilerimiz başvurularını 13-17 Ekim 2025 tarih aralığında genclik.iskur.gov.tr adresinden, İŞKUR Mobil uygulamasından, İl Müdürlüğümüze gelerek İş ve Meslek Danışmanları yardımıyla ya da kendi üniversitelerine ve en yakın kampüse yapabilecekler. 677 öğrencimizin yararlanabileceği İŞKUR Gençlik Programımız 3 Kasım 2025’te başlayıp 30 Haziran 2026’da sona erecek.” ifadelerine yer verdi.

Üzeyir Yıldırım açıklamasının sonunda, “Bu kıymetli hizmetin öğrencilerimize eşsiz katkılar sunacağına inancım tamdır. Bu vesileyle yeni dönem İŞKUR GENÇLİK Programımızın öğrencilerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.