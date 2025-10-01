Bilecik’te itfaiyecilerden Vali ve Emniyet Müdürüne ziyaret

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve itfaiye görevlilerinden oluşan heyet, Vali Faik Oktay Sözer ile İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener’i ziyaret etti.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette İtfaiye Müdürü Zeyhan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Faik Oktay Sözer de İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarının yerel yönetimlerdeki önemli görevlerine değinerek, teşekkür etti.

İtfaiye Müdürü Zeyhan ve beraberindeki görevlilerin İtfaiye Haftası’nı kutlayan Vali Sözer, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener de gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti.