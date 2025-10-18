YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Partinin geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongresinde Merkez İlçe Başkanı seçilen Nurten Öz mazbatasını alarak göreve başladı.

Bilecik’te İYİ Partinin 4. Olağan Merkez İlçe Kongresi geçtiğimiz Pazar günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Kongrede tek aday olan Nurten Öz İYİ Partinin yeni Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Başkan Nurten Öz, Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Öz göreve başlamasının ardından yönetim kurulu yeleri ile birlikte İYİ Parti’yi yerelde ve genelde iktidara taşımak için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.