Bilecik’te İYİ Partili Belediye Başkanından çalışanlarına müjde

Bilecik /Serhat Kaya

Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanarak, toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun, çalışanlarının bundan daha iyi bir zammı hakkettiklerini bildiğini ancak mevcut ekonomik şatlarda ellerinden gelen iyi yüksek zammı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Torun yaptığı konuşmada belediye çalışanlarına teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana geçen zamanda daha az personelle daha fazla performans elde ettiklerini anlattı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak, çalışanlarımızın emeğine her zaman büyük değer verdik. Bugün yüzde 45’lik zam oranında anlaşmaya vararak bu anlayışımızı bir kez daha ortaya koyduk. Personelimizin özverisi, Osmaneli’mizin başarısının en büyük teminatıdır. Onların haklarını gözetmek ve yaşam standartlarını yükseltmek bizim öncelikli görevimizdir. Hep birlikte Osmaneli’mizin geleceği için çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

Düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve yönetimi, sendika işyeri temsilcileri Pelin Turgut, Emrah Ağın ve Murat Koç ile belediye personelleri katıldı.