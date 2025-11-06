YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atıkları döken kişiye ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri diğer yandan çevrenin ve doğanın korunması için de gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği kişi hakkında tutanak tutarak çevreyi ve doğayı kirletmek suçu nedeniyle ceza işlemi uygulandı.

İNŞAAT ATIK VE ÇÖPLERİ NASIL VE NEREYE DÖKÜLMELİDİR?

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirici açıklamada, ‘’İnşaat alanlarının açılması esnasında çıkan temiz toprak ve taş atıkları alınacak izin belgesiyle Belediye Başkanlığı hafriyat alanına dökülmektedir. Kirli inşaat atıkları ve benzeri çöpler ise ilimizde bulunan özel geri dönüşüm noktalarına alınacak izin belgesiyle dökülebilmektedir. Her iki atık malzemeleri için gerekli dilekçe ve izin belgesi işlemleri Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın çevremiz ve doğayı koruması anlamında gerekli duyarlılığı göstermeleri ve atıkları belirlenen alanlara izin dahilinde dökmeleri gerekmektedir.’’ İfadeleri kullanıldı.