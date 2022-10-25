Bilecik'te kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü içki kaçakçılığı ihbarı üzerine İ.B, T.K, E.Y, E.Y, M.A.B. ve T.K'nin bulunduğu araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta 102 şişe viski, 56 şişe votka ve rakı ile 227 sahte bandrol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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